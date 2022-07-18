شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تهزم تونس وتحصد برونزية أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب المغرب لكرة اليد على برونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز على تونس بنتيجة 28/24 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفاز منتخب الجزائر منذ قليل على غينيا فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 27/26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة فى مصر فى الفترة من 11 يوليو حتى 18 من الشهر نفسه، لينزع المقعد الخامس فى بطولة العالم لكرة اليد.

ومن المقرر أن يقام فى التاسعة مساء لقاء تحديد صاحب اللقب بين مصر والرأس الأخضر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.