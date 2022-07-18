شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم نجم الأهلي.. هاشتاج "معلول أسطورة أهلاوية" يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج لدعم الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، بعنوان "معلول أسطورة أهلاوية" والذي سرعان ما تصدر التريند، بعدما شهد مشاركة عشرات الآلاف من زوار الموقع.

وعبر المشاركون في الهاشتاج عن دعمهم الكامل لعلي معلول لاعب الأهلي ومنتخب تونس، وأنه بات أحد أساطير القلعة الحمراء بمساهمته في حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية وبرونزية كأس العالم للأندية في مناسبتين.

وشدد رواد الموقع على أن معلول أفضل محترف اجنبي في تاريخ النادي الأهلي وأفضل مدافع في التمريرات والأهداف الحاسمة في تاريخ النادي.

وأكد المشاركون أن معلول يتحلى بشخصية الأهلي حتى وإن أخطأ في إحدى الكرات، فلا يمحو ذلك تاريخه الكبير في النادي الأهلي، وأن من يهاجم معلول أصحاب أغراض من شأنها زعزعة استقرار الفريق قبل مواجهة المنافس التقليدي في نهائي الكأس مساء الخميس القادم.

وطالب جمهور الأهلي من معلول مواصلة العطاء بقميص النادي مع زملائه والحفاظ على لقب كأس مصر داخل دولاب بطولات القلعة الحمراء.