شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى للسلاح يفتتحان بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - د.أشرف صبحى: الدولة المصرية تقدم كل الدعم لاستضافة كبرى البطولات الدولية ومنها بطولة العالم للسلاح *رئيس الاتحاد الدولى: أشكر مصر على توفير كل الامكانيات والتجهيزات للبطولة، والسعى نحو تحقيق النجاح لها * *رئيس اللجنة الأوليمبية : السلاح المصرى فى تقدم مستمر وخالص التوفيق فى تنظيم بطولة العالم *

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم، حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح التى تستضيفها مصر فى الفترة ١٥-٢٣ يوليو الجارى بمجمع الصالات المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

فى مستهل كلمته، نقل وزير الشباب والرياضة تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وترحيب سيادته بجميع الأشقاء من مختلف دول العالم، وتمنياته بطيب الإقامة لكافة الوفود فى بلدهم الثانى مصر.

أعرب الوزير عن دواعى الفخر والسرور أن تستضيف مصر أكبر بطولة على مستوى العالم فى رياضة السلاح، تحت رعاية كريمة من السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

قال الدكتور أشرف صبحى :" أن البطولة تشهد مشاركة نحو ألف لاعب ولاعبة من أبناء ١٠٥ دولة ليتنافسوا معاً فى البطولة ، التى حرصت الدولة المصرية على تقديم كل الدعم لاستضافتها، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لها بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للسلاح وبالتواصل الدائم مع الاتحاد الدولى للعبة".

قدم وزير الرياضة الشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولى للسلاح على ثقته فى إسناد ملف استضافة بطولة العالم للسلاح لمصر؛ انطلاقاً من النجاحات العديدة التى حققتها الدولة -مؤخراً- على مستوى استضافة البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تشهد تطوراً كبيراً فى ظل الدعم الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحقيق العديد من الانجازات والنجاحات والألقاب فى مختلف البطولات، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لجميع الاتحادات الرياضية.

لفت رئيس اللجنة الأوليمبية إلى التطور الكبير الذى تشهده رياضة السلاح بمصر، وتميز نتائج لاعبى السلاح فى مختلف المحافل وكان من ضمنها دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، متمنياً التوفيق فى تنظيم بطولة العالم للسلاح.

من جانبه، وجه رئيس الاتحاد الدولى للسلاح الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية على استضافة بطولة العالم للسلاح وتوفير كل الإمكانيات لها، مثنياً على ما تتمتع به مصر من بنية رياضية مميزة مؤكدا أنه أنبهر بالتنظيم المصري للبطولة.

حضر حفل الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، واليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، والدكتور حسن مصطفى

رئيس الاتحاد الدولى لليد، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمى رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للسلاح، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وسيف الوزيرى رئيس شركة بريزنتيشن المنظمة للحفل، والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور

وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري والدولي، والدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، وعدد من سفراء الدول المشاركة ورعاة الاتحاد المصري للسلاح بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الرياضية الهامة.











