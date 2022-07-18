تعادل سلبى بين المصرى والاتحاد السكندرى فى الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريقا المصرى والاتحاد السكندرى سلبيا فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، على مصافحة ومعانقة نظيره فى الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس قبل مواجهة الفريقين.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: صبري رحيل، السيد سالم، محمود شبانة، عبدالله نصيب

خط الوسط: مورو، خالد الغندور، مروان عطية.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، أحمد عادل ميسي.

بينما أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد علاء، إسلام أبوسليمة، حسن علي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، ايزي ايمكا، محمد عنتر، محمد جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي.