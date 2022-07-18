شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي الأول فى بداية التحضير لقمة الزمالك بنهائي الكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو تدريب الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل، في بداية التحضير لموقعة النهائي بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الأحد.

وبدأ المران بجلسة من قبل ريكاردو سواريز المدير الفني مع اللاعبين أعقبها تدريبات بدنية للاعبين ثم جلسة بين أعضاء الجهاز الفني ، وقاد بيدرو جيماريش فقرة تدريبات قوية للاعبين من أجل تجهيز اللاعبين.

وحرص سواريز على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية وإيقاف المران لشرح بعض الأمور الفنية للاعبين.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2020-2021 التي تقام مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.