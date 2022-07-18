شكرا لقرائتكم خبر عن طه دعبس مديرا لاستاد الكرة بالترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الترسانة تعيين طه دعبس مديرا لاستاد حسن الشاذلى لكرة القدم ضمن خطة تطوير الاستاد وتجهيزه لاستضافة مباريات فريق الشواكيش في القسم الثانى خلال الموسم الجديد.

طه دعبس أحد الأبطال الرياضيين في النادى وتولى منصب مدير الأمن بنادى الترسانة لسنوات طويلة، حتى قرر مجلس الترسانة الاستعانة به في الاستاد الرئيسى.

وكان مجلس إدارة نادى الترسانة قد أعلن تعيين خالد عيد مدير فنيا للفريق الأول خلفا للمدرب طارق السيد، استعدادا لمنافسات دورى القسم الثانى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ خالد عيد، المدير الفني، باختيار الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة خلفا لطارق السيد.

وأبرم مسئولو الترسانة أولى صفقاتهم الصيفية بالتعاقد مع يسرى وحيد لاعب جمهورية شبين، في إطار تدعيم الفريق بلاعبين جيدين من القسم الثانى بعد فشل التعاقد مع نجوم الدورى.

وتعاقد الترسانة خلال الموسم الماضى مع عدد من لاعبى الدورى المميزين، أمثال أحمد شكرى وأحمد شكرى ومحمد سماره وإسلام فؤاد، إلا أن التجربة لم تؤتِ ثمارها وفشل الفريق في الصعود لدورى الأضواء من جديد.