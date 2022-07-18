شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنبى والمقاصة فى مواجهتهما اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جورفان فييرا وسعيد مرازيق المديران الفنيان لفريقي إنبي ومصر للمقاصة تشكيله فريقيهما للمباراة التى تجمع بينهما في التاسعة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: مصطفى دويدار - خالد رضا - إبراهيم القاضي - مصطفى شكشك

خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز

أمامهما: مصطفى شلبي - محمد مرسي - دينوبيتر

خط الهجوم: جون إيبوكا

بينما جاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد منعم - أحمد صبيحة - كريم عرفات

خط الوسط: محمد لالا - أحمد عيد - علي المصري

خط الهجوم: كريم حلاوة - جون أفيري - محمد أمو

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى العام برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.

يتذيل مصر المقاصة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 24 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 32 .