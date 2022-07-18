شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتقدم على الرأس الأخضر 24 / 12 فى الشوط الأول بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 24 / 12 فى الشوط الأول بنهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى التاسعة مساءً.

شهد الشوط الأول تألق كل من اللاعبين: الحارس كريم هنداوى الذى تصدى بعدد من الكرات المحققة للخصم و يحيى خالد و أكرم يسرى وسط تركيز قوى من جانب الفراعنة للمحافظة على التقدم، بينما يلعب منتخب الرأس الأخضر على محاولات تقليل فارق الأهداف.

ويعول الجهاز الفنى لمنتخب اليد، بقيادة المدير الفنى روبرتو باروندو جارسيا، على اللاعبين أصحاب الخبرات وعناصر الشباب ومنهم على زين وأحمد الأحمر وأكرم يسرى ومحمد سند ويحيى خالد وحسن وليد قداح.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم، بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.