شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع الإسبانى ماتيو جارالدا لقيادة فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع الإسباني ماتيو جارالدا لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد وقام المدرب بالتوقيع على العقود عقب الاتفاق على كل البنود مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

وشغل ماتيو جارالدا قبل التعاقد معه منصب المدير الفني لمنتخب تشيلي منذ عام 2016 وحتى تعاقد الزمالك معه.

وسبق لجارالدا قيادة فريق جوادالاخار الإسباني من 2012 ولمدة موسمين قبل أن يتولى قيادة شتينتسا مونيكييال الروماني لمدة موسم، وتعتبر تجربته مع الزمالك الأولى في الوطن العربي.

أما عن مسيرته كلاعب فقد لعب ماتيو مع عدة أندية اسبانية وهي: أتليتكو مدريد وبرشلونة وحصد لقب الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ست مرات.

وحقق مع منتخب إسبانيا لقب بطولة العالم في 2005 وفضية أوروبا ثلاث مرات وبرونزيتين أولمبيتين.

ويأتي التعاقد مع المدرب الإسباني في إطار خطة مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور التي تهدف إلى توفير كل عناصر وسبل النجاح لمختلف الألعاب سواء الجماعية أو الفردية.