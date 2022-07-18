شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم الإثنين 18 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة في مقدمتها تعادل فاركو مع إيسترن كومباني في الدورى

فاركو يتعادل مع إيسترن كومبانى" 1-1 فى الدورى.. فيديو

تعادل فاركو مع نظيره "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز، وتقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 32 نقطة في المركز الثامن بترتيب جدول الدورى العام، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبل لاعبوه 16 هدفا.

طبيب الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابة "الجمل" بكورونا

كشف الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، حقيقة ما نشر مؤخرًا حول تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الدراويش.

وأكد طبيب الدراويش: "حمزة الجمل المدير الفني وأحمد قناوي المدرب العام ومحمود عبد الرحمن محلل الأداء أصيبوا بنزلات برد عادية منذ عدة أيام".

الزمالك يتعاقد مع الإسبانى ماتيو جارالدا لقيادة فريق اليد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع الإسباني ماتيو جارالدا لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد وقام المدرب بالتوقيع على العقود عقب الاتفاق على كل البنود مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

وشغل ماتيو جارالدا قبل التعاقد معه منصب المدير الفني لمنتخب تشيلي منذ عام 2016 وحتى تعاقد الزمالك معه.

المغرب تهزم تونس وتحصد برونزية أمم أفريقيا لليد

حصد منتخب المغرب لكرة اليد على برونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز على تونس بنتيجة 28/24 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفاز منتخب الجزائر منذ قليل على غينيا فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 27/26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة فى مصر فى الفترة من 11 يوليو حتى 18 من الشهر نفسه، لينزع المقعد الخامس فى بطولة العالم لكرة اليد.

اتحاد الكرة يدرس التراجع عن التعاقد مع باتريس بوميل

يدرس مسئولو اتحاد الكرة صرف النظر عن الفرنسي باتريس بوميل بعد مفاوضته لتولي تدريب منتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بعد تمسك بوميل باصطحاب 4 مساعدين أجانب، وهو ما يرفضه اتحاد الكرة الذي يرغب فى وجود محمد شوقي وعصام الحضرى فى جهاز المنتخب الأولمبى، بجانب وضع 60 ألف دولار سقفاً للتعاقد مع بوميل.

منتخب الدراجات يتوج بـ26 ميدالية فى بطولة أفريقيا للمضمار بنيجيريا

حقق منتخب مصر للدراجات 26 ميدالية متنوعة فى بطولة أفريقيا لدراجات المضمار، التى أقيمت بمدينة أبوجا بنيجيريا، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الأفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام.

وحقق منتخب مصر المركز الثاني بالبطولة بينما فازت جنوب أفريقيا بالمركز الأول رغم شدة المنافسة.

محمد صبحى يدعم أحمد يحيى خلال مباراة فاركو وإيسترن كومبانى.. صور

حرص محمد صبحى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو، على دعم أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندرى خلال مباراة فريقه أمام إيسترن كومبانى المقامة حاليا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

الخطيب يستقبل رئيس نادى الوحدات الأردني

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، وفدًا من نادي الوحدات الأردني، ضم الدكتور بشار الحوامدة رئيس النادي، وحاتم أبومعليش عضو مجلس الإدارة، ومحمد الكيالي المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.

ورحب الخطيب بوفد النادى الأردني، مؤكدًا اعتزاز الأهلي بالعلاقات القوية التي تجمعه بالأندية الشقيقة فى كافة الدول العربية، ومع الأندية الأردنية ونادى الوحدات على وجه الخصوص.

تدريبات بدنية خاصة لأساسيي الزمالك فى مباراة المحلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية فى مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال بالفريق خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ووضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك برنامجا خاصا لهؤلاء اللاعبين للاستشفاء، مع أداء بعض التدريبات بالكرة خلال المران الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.