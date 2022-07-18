شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الفروع والأندية بشأن نموذج العقد الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطابات إلى جميع الفروع للتأكيد على أن إدارة شئون اللاعبين قررت طرح نموذج جديد للعقد الموحد للموسم الكروى 2022 – 2023 ، الذى ينظم العلاقة بين النادى واللاعب المحترف.

ويطالب الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية التي تعاقدت مع لاعبين جدد أو جددت لأحد لاعبيها للموسم الجديد 2022 – 2023 على نموذج العقد السارى عن الموسم الحالي، بالتقدم لإدارة شئون اللاعبين بالعقد مع سداد رسومه خلال 15 يوما من تاريخه، وإلا لن يعتد بهذا النموذج بعد هذا التاريخ، حيث سيتم العمل بالنموذج الجديد.

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وخضع أعضاء المجلس وجميع الموظفين العاملين باتحاد الكرة، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، كما شدد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة علي جميع العاملين بالاتحاد ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بمقر الاتحاد.

فيما يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري إلى القاهرة غدا الثلاثاء ، لبداية مهمته رسميًا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، لقيادة المنتخب المصري الأول، لأربع سنوات مقبلة.