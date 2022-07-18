شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقبل عماد النحاس بالأحضان قبل مواجهة المصرى والاتحاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، على مصافحة ومعانقة نظيره فى الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس قبل مواجهة الفريقين المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



حسام حسن والنحاس



حسام حسن والنحاس 2

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: صبري رحيل، السيد سالم، محمود شبانة، عبدالله نصيب

خط الوسط: مورو، خالد الغندور، مروان عطية.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، أحمد عادل ميسي.

بينما أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد علاء، إسلام أبوسليمة، حسن علي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، ايزي ايمكا، محمد عنتر، محمد جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي