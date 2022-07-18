اتحاد الكرة يدرس التراجع عن التعاقد مع باتريس بوميل

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اتحاد الكرة صرف النظر عن الفرنسي باتريس بوميل بعد مفاوضته لتولي تدريب منتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بعد تمسك بوميل باصطحاب 4 مساعدين أجانب، وهو ما يرفضه اتحاد الكرة الذي يرغب فى وجود محمد شوقي وعصام الحضرى فى جهاز المنتخب الأولمبى، بجانب وضع 60 ألف دولار سقفاً للتعاقد مع بوميل.

من ناحية أخرى، وضع اتحاد الكرة بندًا فى عقد روى فيتوريا المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، ينص على أنه حال نشوب أى نزاع بين الطرفين بشأن العقد الموقع بينهما فإن الجهة الوحيدة التى يحق لها التدخل للفصل فى النزاع هى المحكمة الرياضية الدولية.

وتعاقد اتحاد الكرة مؤخرًا مع البرتغالى روى فيتوريا لتدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة تنتهى فى 2026.

فى السياق ذاته، وضعت الجبلاية بندًا فى عقد روي فيتوريا المدير الفنى الجديد للمنتخب ينص على التزامه بالسلوك الرياضى، وفقا لتعليمات الفيفا، وفى حال ارتكاب أى مخالفة يتحمل فيتوريا أى غرامات، منعاً لتكرار أزمة اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وكانت أزمة نشبت بين اتحاد الكرة وكيروش بسبب تغريمه مرتين من الكاف أثناء بطولة أمم أفريقيا، الأولى بسبب خروجه عن السلوك أمام حكم مباراة إحدى اللقاءات بالبطولة والثانية بسبب غيابه عن أحد المؤتمرات الصحفية ، ورغم تخفيف الغرامة إلا أن كيروش طلب من اتحاد الكرة تحملها، وهو ما رفضه اتحاد الكرة لتتفاقم الأزمة.

كما وضع اتحاد الكرة بنداً فى عقد روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ينص على ضرورة حصوله على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الاتحاد قبل الظهور فى أى برامج تليفزيونية وإلا سيكون معرضا للغرامات.