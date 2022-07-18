شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات يتوج بـ26 ميدالية فى بطولة أفريقيا للمضمار بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للدراجات 26 ميدالية متنوعة فى بطولة أفريقيا لدراجات المضمار، التى أقيمت بمدينة أبوجا بنيجيريا، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الأفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام.

وحقق منتخب مصر المركز الثاني بالبطولة بينما فازت جنوب أفريقيا بالمركز الأول رغم شدة المنافسة.

وجاءت الميداليات التى حصدها منتخب مصر بواقع 8 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و10 ميداليات برونزية.

ونجحت البطلة المصرية إبتسام زايد في حصد 6 ميداليات ( 5 ذهب و 1 فضة)، حيث توجت بذهبية الاسكراتش، وذهبية النقاط، وذهبية الإقصاء، وذهبية الأمونيوم، ذهبية الماديسون، وفضية مطارده فردية.

وتوج اللاعب محمود بكر ب ٦ ميداليات ( ١ ذهب ٤ فضة ١ برونز )، حيث فاز بذهبية النقاط، وفضية الاسكراتش، وفضية الإقصاء، وفضية السرعة الفرقية، وفضية الماديسون، وبرونزية المطارده الفردية.

وتوج اللاعب أحمد خالد ب ٤ ميداليات ( ١ ذهب. ٢ فضية. ١ برونز )، حيث فاز بذهبية السرعة الفرقية، وفضية الماديسون، وفضية الإقصاء، وبرونزية المطارده الفرقية.

وحصد اللاعب يوسف ذكى ٤ ميداليات ( ٢ ذهب ، ١ فضة ، ١ برونز) حيث فاز بذهبية السرعة الفرقية، وذهبية الإقصاء، وفضية الماديسون، وبرونزية المطارده الفرقية.

وحصد اللاعب سيد حسين ٣ ميداليات ( ٢ فضة ، ١ برونز) حيث توج بفضية السرعة الفرقية، وفضية الماديسون، وبرونزية الكيرين.

وحصد اللاعب احمد السنفاوى ٣ ميداليات ( ١ ذهب ٢ برونز )، حيث توج بذهبية السرعة الفرقية، وبرونزية المطارده الفرقية، وبرونزية سباق الاسبرنت.

وحصد اللاعب محمود صبحى ٣ ميداليات ( ٢ فضية ١ برونز )، حيث توج بفضية السرعة الفرقية، وفضية الكيرين، وبرونزية الاسبرنت.

وحصد اللاعب بعد الرحمن فهيم ٣ ميداليات ( ٣ برونز )، حيث توج ببرونزية الاسكراتش، وبرونزية النقاط، وبرونزية مطارده فرقية.

وحصدت اللاعبة حبيبة السيد ٣ ميداليات ( ١ ذهبية. ٢ برونز )، حيث توجت بذهبية الماديسون، وبرونزية الكيرين، وبرونزية الأمونيوم.

وأشاد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي بالنتائج التي حققها لاعبو ولاعبات منتخب مصر في بطولة إفريقيا لدراجات المضمار، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس التطور الكبير الذي يشهده مستوى لاعبي المنتخب ورياضة الدراجات في مصر بشكل عام.

وأثني عزام على الدعم الذي تقدمه الدولة لرياضة الدراجات.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة منتخب مصر التي شاركت في بطولة أفريقيا لدراجات المضمار ضمت ١٢ لاعبا، و٥ أعضاء بالجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد إبراهيم، وترأس البعثة محمد حجازي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات.