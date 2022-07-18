شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يدعم أحمد يحيى خلال مباراة فاركو وإيسترن كومبانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد صبحى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو، على دعم أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندرى خلال مباراة فريقه أمام إيسترن كومبانى المقامة حاليا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتعرض أحمد يحيى لموقف مسىء خلال مشاركته مع الاتحاد السكندرى فى مواجهة سيراميكا، في اللقاء الذى أقيم بالجولة 24 من الدوري العام وانتهى بفوز سيراميكا بخماسية نظيفة على الاتحاد، وترك الحارس ملعب المباراة قبل استكمال اللقاء، نظراً لتعرضه لكثير من السباب من جماهير الاتحاد الموجودة بالمدرجات، بعد استقبال شباكه لـ 5 أهداف، حيث كان اللاعب يخوض اللقاء بعد أقل من 48 ساعة فقط على وفاة شقيقه، متحاملاً على آلامه ليدعم فريقه في اللقاء، ليخطف دور البطولة في تضحيته رغم استقبال شباكه لـ 5 أهداف.

وأعلن أحمد يحيى اعتزاله كرة القدم قائلا، "شكرا جمهور مصر على الدعم والمساندة وشكر الله سعيكم جميعا، ولا يريكم الله مكروها أو سوء فى عزيز لديكم يارب بعد أحداث الأمس قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا وإنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم".

بدورها، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ24 بالدورى المصرى الممتاز، ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للحارس أحمد يحيى، وعلقت: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندرى أحمد يحيي، والذى بعطائه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".