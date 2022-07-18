شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الأهلى فى بداية التحضير لنهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم ورفع روحهم المعنية فى بداية التحضير لمباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، لاسيما بعد الهزيمة الأخيرة من بيراميدز والأداء غير المرضى الذى ظهر عليه المارد الأحمر فى المباراة الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي واللاعبون على التواجد مبكرا فى مقر النادى فى بداية التحضير لقمة نهائي الكأس، وظهر التركيز الشديد ومحاولة تصحيح الأخطاء على الجميع من لاعبين وجهاز فني.

وتحدث سواريز مع لاعبي الأهلي على ضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز وبدء العمل على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون، وأهمها غياب التركيز وعدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني فى المباراة الماضية، وضرورة الالتزام الشديد بالخطة الموضوعة التى سيتم تطبيقها في نهائي الكأس، كما حدث في مباراة فيوتشر بالدوري والتى شهدت التزاما تاما بالتعليمات الفنية.

ويبدأ سواريز مناقشة خطة مباراة نهائي الكأس وتطبيق الأمور التكتيكية التي ينوى تطبيقها مع اللاعبين، والجمل الفنية التى سيعكف على تطبيقها في المباراة، والأخطاء التي ينوى تداركها خاصة الأخطاء الدفاعية خشية من تكرار أخطاء مباراة بيراميدز.