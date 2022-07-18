شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستقبل رئيس نادى الوحدات الأردني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، وفدًا من نادي الوحدات الأردني، ضم الدكتور بشار الحوامدة رئيس النادي، وحاتم أبومعليش عضو مجلس الإدارة، ومحمد الكيالي المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.

ورحب الخطيب بوفد النادى الأردني، مؤكدًا اعتزاز الأهلي بالعلاقات القوية التي تجمعه بالأندية الشقيقة فى كافة الدول العربية، ومع الأندية الأردنية ونادى الوحدات على وجه الخصوص.

وعبر بشار الحوامدة عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال من جانب محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والإفريقية، مبديًا رغبته الشديدة فى تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققها النادى الأهلي على كافة الأصعدة.

وأشار رئيس نادي الوحدات إلى أن ناديه يتطلع إلى نقل تجربة النادي الأهلي الرائدة على صعيد التسويق الرياضي والمنشآت والبنية التحتية وتحقيق البطولات لمختلف فرق النادي الرياضية، لافتًا إلى أنه يأمل في أن يثمر التعاون بين الجانبين عن الترتيب لإقامة مباراة ودية تجمع فريقي الكرة بالأهلي والوحدات سواء في القاهرة أو في عمان.

وقام وفد النادي الأردني بجولة فى مقر النادي بالجزيرة تفقد خلالها النصب التذكاري للشهداء ومنطقة دولاب البطولات وملعب مختار التتش وغرف ملابس اللاعبين، وكذلك صالة الأمير عبد الله الفيصل وصالة الشهداء.

وفى ختام الزيارة أهدى الخطيب أعضاء الوفد درع وعلم وقميص الأهلي، فيما قام مسئولو الوحدات بإهدائه درع النادي وقميصًا للفريق يحمل اسمه.