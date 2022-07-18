الخطيب يستقبل رئيس نادى الوحدات الأردني

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستقبل رئيس نادى الوحدات الأردني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، وفدًا من نادي الوحدات الأردني، ضم الدكتور بشار الحوامدة رئيس النادي، وحاتم أبومعليش عضو مجلس الإدارة، ومحمد الكيالي المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.
ورحب الخطيب بوفد النادى الأردني، مؤكدًا اعتزاز الأهلي بالعلاقات القوية التي تجمعه بالأندية الشقيقة فى كافة الدول العربية، ومع الأندية الأردنية ونادى الوحدات على وجه الخصوص.
وعبر بشار الحوامدة عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال من جانب محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والإفريقية، مبديًا رغبته الشديدة فى تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققها النادى الأهلي على كافة الأصعدة.
وأشار رئيس نادي الوحدات إلى أن ناديه يتطلع إلى نقل تجربة النادي الأهلي الرائدة على صعيد التسويق الرياضي والمنشآت والبنية التحتية وتحقيق البطولات لمختلف فرق النادي الرياضية، لافتًا إلى أنه يأمل في أن يثمر التعاون بين الجانبين عن الترتيب لإقامة مباراة ودية تجمع فريقي الكرة بالأهلي والوحدات سواء في القاهرة أو في عمان.
وقام وفد النادي الأردني بجولة فى مقر النادي بالجزيرة تفقد خلالها النصب التذكاري للشهداء ومنطقة دولاب البطولات وملعب مختار التتش وغرف ملابس اللاعبين، وكذلك صالة الأمير عبد الله الفيصل وصالة الشهداء.
وفى ختام الزيارة أهدى الخطيب أعضاء الوفد درع وعلم وقميص الأهلي، فيما قام مسئولو الوحدات بإهدائه درع النادي وقميصًا للفريق يحمل اسمه.