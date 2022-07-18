شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى التدريبات بعد مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلي جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة الزمالك المحدد لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح النادى أن الاستعانة بأكرم ستتوقف على مدى جاهزيته الفنية والبدنية التى سيحددها البرتغالي ريكاردو سواريز، وفقا لحالة اللاعب بعد المشاركة فى التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون متاحا للاستعانة به في المباريات المتبقية من عمر الدوري للموسم الحالي.

ونشر أكرم توفيق فيديو عبر حسابه على إنستجرام يعلن تعافيه التام من الإصابة بالرباط الصليبي وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.وأعلن أكرم توفيق جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بطريقة غير تقليدية من خلال الظهور في فيديو يرتدي فيه زي أرطغرل وهو قائد تركي سابق ويشير فيه إلى جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة في التدريبات.

وعاد أكرم توفيق من قطر مؤخرا بعد إنهاء برنامجه التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة في إصابات الملاعب والطب الرياضي.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي أقيمت بالكاميرون، وتعرض للإصابة في مباراة نيجيريا بضربة البداية للفراعنة في البطولة التي حصل فيها على لقب وصيف أفريقيا.