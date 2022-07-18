شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية خاصة لأساسيي الزمالك فى مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية فى مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال بالفريق خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ووضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك برنامجا خاصا لهؤلاء اللاعبين للاستشفاء، مع أداء بعض التدريبات بالكرة خلال المران الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشارك في هذه الفقرة محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وأشرف بن شرقي، وسيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو وحمزة المثلوثي وسيد عبدالله نيمار، بجانب محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، و سيف فاروق جعفر الذي شارك مرتديا جبيرة طبية في يده اليمنى بسبب الإصابة التي يعاني منها بكسر في المشطية الرابعة للذراع.

وخاضت المجموعة نفسها تقسيمة فنية مصغرة بشكل خفيف باستخدام مرميين صغيرين ، حيث يتم التمرير حتى الوصول لكل مرمى في أسرع وقت.

فيما قرر الجهاز الفني تصعيد رباعى فريق "الأمل" حسام أشرف مهاجم فريق 2001، وعبد الرحمن حمادة الفيومى جناح فريق 2003، ومحمد حمدي مدافع فريق2000، وأدهم محمود الخواجة مهاجم 2001، للمشاركة فى المران استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي.

يأتي ذلك وفقاً للاستراتيجية الموضوعة من قبل المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد للاستعانة بأفضل العناصر من فريق "الأمل" للتواجد مع الفريق الأول.

كما خاض يوسف أسامة نبيه ومحمد حسام بيسو لاعبى الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش التدريبات الجماعية، بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي في العضلة الأمامية.

وخاض يوسف أسامة و"بيسو" التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، واستمرت لما يقرب من نصف ساعة داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين فى حضور الجهاز المعاون، قبل انطلاق تدريب اليوم، وفى بداية حديث "فيريرا" مع اللاعبين قدم لهم التحية على الأداء والفوز في لقاء غزل المحلة الأخير في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، والإصرار والعزيمة التي كانوا عليها والتي أدت لحصد نقاط اللقاء .

وطلب المدير الفني للزمالك من اللاعبين خلال الجلسة إغلاق صفحة بطولة الدوري بشكل مؤقت والتركيز في لقاء كأس مصر المقرر له الخميس المقبل.

وأكد المدرب البرتغالي للاعبي الزمالك أن أمامهم 90 دقيقة حاسمة الخميس المقبل، لا بد فيها من القتال داخل أرضية الملعب من أجل حصد البطولة.

وفي نهاية الجلسة أكد المدير الفني للاعبي الفريق ثقته الكاملة في قدراتهم جميعا على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة وتحقيق الهدف المطلوب وهو الفوز وحصد البطولات.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، الاثنين، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأحد بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.