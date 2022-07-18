شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الثالث لفتح باب الترشيح لانتخابات المصرى.. لم يتقدم أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت اللجنة المشتركة المشكلة من مسئولي مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وإدارة النادي المصرى، فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، أبوابها فى اليوم الثالث لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى المقرر إجراؤها فى التاسع والعشرين من أغسطس المقبل، ولم يشهد اليوم الثالث تقدم أى من أعضاء الجمعية العمومية للترشح على أى منصب من مناصب مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن اللجنة ستواصل تلقي طلبات الترشيح حتى الجمعة المقبل الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري وذلك اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ويأتي قرار اللجنة السباعية بفتح باب الترشح في الوقت الذي يعاني فيه النادي المصري العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب الوداد المغربي السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادي الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعاني المصري من أزمة أخرى بعد تقدم التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائي.

يذكر أن النادي المصري نجح تحت قيادة حسام حسن في التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري بعد الفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف، كما نجح الجهاز الفني للمصري في قيادة الفريق بعيداً عن صراع الهبوط، بعد تراجع النتائج بتلقي 8 هزائم متتالية بالدوري تحت القيادة الفنية السابقة لمعين الشعباني.