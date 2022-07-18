شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح مبهر لبطولة العالم للسلاح باستاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى 23 يوليو الجارى، وشهد حفل الافتتاح تنظيما مبهرا بحضور مندوبى الدول المشاركة وأعضاء الاتحاد الدولى للعبة والاتحاد المصرى.

وشهدت فقرات حفل الافتتاح طابور عرض للدول المشاركة، وفقرة استعراضية بسيف السلاح، أعقبها كلمة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الذى شكر جميع الوفود وأثنى على تنظيم وجهد الاتحاد المصرى للسلاح على خروج البطولة بشكل يليق باسم مصر.

حضر حفل الافتتاح اليونانى إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمى رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للسلاح، وعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة،، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري والدولي، وعدد من سفراء الدول المشاركة ورعاة الاتحاد المصري للسلاح بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الرياضية الهامة ورؤساء الاتحادات والأندية.

وأهدت شركة برزينتيشن سبورتس أغنية تحمل اسم We Coming Home بمناسبة تنظيم مصر بطولة العالم للسلاح، وقام الموسيقار هشام خرما بتسجيل الأغنية والتى أعلنتها شركة برزينتيشن عبر فيديو كليب مصور، ويغنيها كل من تسنيم العايدى ويوسف جبريال، بينما كتبها محمد الرفاعى وتسنيم.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش "المبارزة" للرجال والسيدات فى الفترة من 15 إلى 23 يوليو الجارى وتقام فعالياته فى استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 103 دول.