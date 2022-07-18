شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تهزم غينيا وتحسم آخر مقعد فى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الجزائر على غينيا فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 27/26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة فى مصر فى الفترة من 11 يوليو حتى 18 من الشهر نفسه، لينزع المقعد الخامس فى بطولة العالم لكرة اليد.

الشوط الأول انتهى بتتقدم منتخب الجزائر بنتيجة 12/10 ، وتواصلت الندية بين المنتخبين في الشوط الثاني وحسم منتخب الجزائر الفوز بفارق هدف.

وحصد مسعود بركوس لاعب منتخب الجزائر جائزة رجل المباراة.

وبذلك حسم منتخب الجزائر تأهله لبطولة العالم لكرة اليد حيث سيتواجد ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كل من : المانيا- قطر- صربيا .

وتقام بطولة العالم لكرة اليد رجال 2023، في بولندا والسويد، خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير2023

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد سيلاقي الرأس الأخضر في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في تمام التاسعة مساء ، بينما سيلعب منتخب تونس ضد المغرب على الميدالية البرونزية و المركز الثالث في البطولة.