شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فاركو وإيسترن كومباني قبل مباراتهما فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيلة الفريق لمواجهة إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب الإسكندرية فى السادسة والنصف مساء.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ جابر كامل.

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : وليد علي _ شكري نجيب _ علي بهيج .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" _ احمد صغيري _ محمود جهاد _ بلال جمال _ محمود عماد _ احمد عبد العزيز "مودي" _ مروان مجدي _ عبد الناصر "دي ماريا" _ احمد شريف.

فيما أعلن علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو فى المباراة التى ستقام فى السادسة والنصف مساء اليوم، على استاد استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: صابر الشيمى، محمد صالح، أحمد عبد الموجود "جودة"، خالد مصطفى

الوسط: عبد العزيز موسى، أحمد حمزاوى، أحمد السيد متعب، محمد ناصر مودى، محمد رمضان

الهجوم: عماد ميهوب

البدلاء: أحمد بوسكا، موكشا، كمال أبو الفتوح، حسام حسن، محمد الطرابلسى، محمود نعيم، يوسف مجدى، يوسف رمضان، عمر فاروق ميرا

ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن الثلاث نقاط، حيث تعادل فاركو سلبيا مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الماضية، فيما حقق إيسترن كومبانى فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

من جهته طالب البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفنى لفريق فاركو، لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى المنافسين لتحقيق الفوز وتجميع النقاط والعودة لسكة الانتصارات الغائب عن الفريق خلال المباريات السابقة، وتحقيق نتائج مميزة فيما تبقى من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 31 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبل 16 هدفا.

وفى المقابل، اجتمع علاء عبد العال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى، باللاعبين، وطالبهم بضرورة غلق صفحة مباراة المقاصة، والعمل على تدارك بعض السلبيات التى حدثت فى المباراة والتركيز فى المرحلة القادمة، خاصة أن المنافسة ليست سهلة وأكد على صعوبتها.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 44 هدفاً آخر.