شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا للاعبى الزمالك: نحتاج للقتال 90 دقيقة أمام الأهلي لحصد الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون له، وذلك قبل انطلاق تدريب اليوم الإثنين المقرر له على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وفي بداية حديث "فيريرا" مع اللاعبين قدم لهم التحية على الأداء والفوز في لقاء غزل المحلة الأخير في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والإصرار والعزيمة التي كانوا عليها والتي أدت لحصد نقاط اللقاء .

وطلب المدير الفني للزمالك من اللاعبين خلال الجلسة، غلق صفحة بطولة الدوري بشكل مؤقت والتركيز في لقاء كأس مصر المقرر له الخميس المقبل.

وأكد المدرب البرتغالي للاعبي الزمالك أن أمامهم 90 دقيقة حاسمة الخميس المقبل، لا بد فيها من القتال داخل أرضية الملعب من أجل حصد البطولة.

وفي نهاية الجلسة أكد المدير الفني للاعبي الفريق على ثقته الكاملة في قدراتهم جميعا على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة وتحقيق الهدف المطلوب وهو الفوز وحصد البطولات.من ناحية أخرى استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي تخصيص حصة تدريبية خلال المران اليومي، لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء، قبل مواجهة الأهلي فى نهائي الكأس، والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل.

ويجهز فيريرا جميع لاعبي الفريق لتسديد ركلات الجزاء، تحسبًا لوصول المباراة إلى ركلات الجزاء من أجل حسم الفريق الفائز والذي سيتوج بلقب كأس مصر.

ويحرص البروفيسور البرتغالي على إتقان لاعبي الزمالك تسديد ركلات الجزاء، حتى يتمكن من تحديد ترتيب اللاعبين فى حال التسديد، كما طلب من أيمن طاهر مدرب حراس المرمي تجهيز محمد عواد حارس المرمي لهذه المرحلة، حتي لا يترك أمرًا للصدفة في تلك المباراة.

وكان محمد عواد نال إشادة خاصة من جوسفالدو فيريرا بعد التألق اللافت للأنظار خلال مواجهة غزل المحلة مساء السبت الماضى في بطولة الدورى، ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، ليستمر الزمالك في صدارة جدول الترتيب بعد خوضه 25 مباراة جمع خلالها 57 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وتحدث فيريرا مع عواد بشكل خاص مشيدًا بمستواه وتألقه في المواجهات الأخيرة للزمالك، مطالبا الحارس بمزيد من التركيز خاصة وان المواجهات المقبلة بمثابة مباريات كؤوس، وتحتاج لجهد مضاعف.

وتمني فيريرا لعواد الثبات علي المستوي، وتكليل جهده وجهد زملائه بالتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، كما تمني له الانضمام لصفوف المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.