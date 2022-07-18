شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. السامبو رياضة قتالية بدأت فى تدريبات الجيش الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر فى البطولة الأفريقية للسامبو التى تقام بالكاميرون، وحقق خلالها الفراعنة حتى الآن 10 ميداليات متنوعة، نرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن رياضة السامبو.

السامبو رياضة قتالية روسية وفن متخصص بالتشابك، وهى لعبة مشهورة فى روسيا يمارسها الجنود الروس ضمن تدريباتهم للدفاع عن النفس، إلا أن جذور السامبو تأتى من لعبتين أخريين هما الجودو اليابانية والمصارعه الحرة، والمصارعة الكازاخستانية، والمصارعة الأوزباكستانية والمنغولية والأرمينية والأذربيجانية .

كلمة "سامبو" معناها "الدفاع عن النفس دون سلاح"، وهى رياضة حديثة نسبيًا وطورها الجيش الروسى عام 1920 لتطوير قدراته على القتال القريب بدون سلاح.

ويسمح فى السامبو باللكمات والركلات وضربات الفخذ واستخدام المرفقين والركبتين بشكل منتظم، بالإضافة إلى الرميات، والقبضات، والخنق، والأقفال باستثناء معصم الوقوف أو الطيران. ويعد الفارق الرئيسي بين قتال السامبو ورياضة الجوجيتسو البرازيلية، بصرف النظر عن تقنيات الضرب، هو أن قواعد السامبو لا تسمح باللجوء إلى القتال الأرضى من جانب واحد دون رميات أو مناورات قتالية أخرى.