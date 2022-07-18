قبل القمة.. أكرم توفيق يفاجئ جماهير الأهلي ويعلن تعافيه من إصابة الرباط الصليبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعافيه تمامًا من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، رفقة منتخب مصر، أثناء مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون.

وعبر حسابه بموقع "انستجرام"، نشر أكرم توفيق فيديو له كشف فيه تعافيه بنسبة 100% من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال يناير الماضي، مع المنتخب الوطني.

وكان "توفيق" قد أجرى جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف كريستيان فينك ‏في النمسا، ثم خضع اللاعب لفترة تأهيل في القاهرة وقطر؛ للتعافي من إصابته وتجهيزه للعودة ‏إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وعاد الظهير الأيمن لفريق الأهلي إلى القاهرة قبل أيام، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ أكرم توفيق التدريبات الجماعية بشكل خفيف خلال الفترة المقبلة، دون أي احتكاك مع زملائع للحفاظ على ركبته من أي اصطدامات مع زملائه، وتستمر هذه الفترة ما يقرب من 10 أيام إلى إسبوعين.

وبعد انتهاء الفترة الحالية من المقرر أن يشارك اللاعب بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية مع التحامات خلال التدريب، وبعدها يبدأ اللاعب المشاركة في المباريات الودية بشكل تدريجي، لاستعادة حساسية ولياقة المباريات، بعدها يتم منح الضوء الأخضر لمشاركة أكرم توفيق في المباريات الرسمية.