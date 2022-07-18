شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. الصيفى بطل العالم فى السومو: بحب العربيات وبسمع جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب عبد الرحمن الصيفى الحاصل على ذهبية دورة الألعاب العالمية للسومو.



لاعب منتخب السومو

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السومو؟

بحب العربيات جدا.

هل تحب دخول المطبخ؟

طبعا، بحب أدخل المطبخ أعمل أكل لنفسى.

ما الأكلة التى تفضلها؟

مكرونة بالبشاميل



عبد الرحمن مع مدربه

من نجمك المفضل من الممثلين؟

أحمد السقا

من مطربك المفضل؟

جورج وسوف.

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح طبعا

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

مهندس



اللاعب فى الجيم

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

أرنولد

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.