شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة "كورونا" لمنتخب الكرة الشاطئية قبل السفر إلى غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع منتخب مصر للكرة الشاطئية لمسحة للكشف عن فيروس كورونا صباح غد، الثلاثاء، قبل سفر البعثة إلى غانا يوم 20 من شهر يوليو الجاري، لخوض مباراة الذهاب في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "موزمبيق 2022".

وواصل المنتخب المصري للكرة الشاطئية بقيادة المدير الفني مصطفى لطفى تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب غانا، التى ستقام يوم 23 يوليو الجارى.

وحصلت بعثة المنتخب المصري على كافة التحصينات الطبية اللازمة، قبل السفر إلى الأراضي الغانية، حرصًا على سلامة اللاعبين والجهاز الفني.

ويعكف لطفي في الوقت الحالي على مشاهدة أكبر عدد من المباريات التي خاضها منتخب غانا، لدراسة نقاط القوة والضعف في أدائه، قبل الاستقرار على الخطة التي سيخوض بها المباراة.

كما حرص المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية على مشاهدة لاعبيه لبعض مباريات المنتخب الغاني، خلال المعسكر التدريبي الحالي، وشرح لهم طريقة اللعب التى اعتمد عليها منتخب غانا فى مبارياته الأخيرة، وكشف كافة الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بمواجهته.

واختار لطفي قائمة المنتخب المصري لمواجهة منتخب غانا، والتي ضمت كلا من: مصطفى سمير، عبدالعزيز صباح، حسان محمد، مصطفى أحمد، حسام سلامة، هيثم عاطف، أحمد الشحات، عبدالرحمن حسن، مصطفى علي، محمد عبدالنبي، محمد السيد، إسلام أحمد، بلال عارف، أحمد ناصر، كريم شحاتة، إسماعيل بهجت، إبراهيم حسن، رجب برعي، أحمد سليمان وإسلام هشام.

ويضم الجهاز الفنى المعاون للمدير الفني مصطفى لطفي كلا من أحمد أبوسريع المدرب العام ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى.