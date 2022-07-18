شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يخسر أمام بطل إيطاليا فى بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع البطل المصري زياد السيسي، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، منافسات دور الـ32 بفردي الرجال بعد خسارته فى مباراة ماراثونية أمام بطل إيطاليا بنتيجة 14-15 ضمن منافسات بطولة العالم للسلاح المقامة حاليا فى مصر فى الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر.

وخسر زياد بصعوبة بالغة أمام بطل إيطاليا لويجي ساميلي بنتيجة 14-15 بعدما كان قريبا من تحقيق الفوز، إلا أن حكم الفيديو تدخل واحتسب النقطة الأخيرة لصالح بطل إيطاليا.

وكان زياد قد تأهل مباشرة لدور ال64 الرئيسي بعدما نجح في تحقيق الفوز في جميع مباريات مجموعته يوم الجمعة الماضي في أول أيام البطولة، ثم فاز اليوم بمباراته بدور ال64 الرئيسي على بطل إيران محمد رحباري بنتيجة 15-10 في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم على الصالة الرئيسية استاد القاهرة الدولي.

وفى المقابل ودع كل من محمد عامر وأدهم معتز منافسات سلاح السيف لفردي الرجال بعد الخسارة في دور ال64 أمام كل من بطل أوكرانيا يوري تساب وبطل إيطاليا بيترو توريه على التوالي.

يذكر أن زياد السيسي هو صاحب الميدالية الذهبية لمنافسات فردي سلاح السيف للرجال ببطولة ألعاب البحر المتوسط والتي أقيمت مؤخرا في وهران بالجزائر.