شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبعثة منتخب الشباب قبل مواجهة عمان فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" لمسحة طبية، فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن البروتوكول الطبى المطبق فى بطولة كأس العرب للشباب، التى تنطلق بعد غد الأربعاء، وتستمر منافساتها حتى 5 أغسطس المقبل.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم، الاثنين، برئاسة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وضمت القائمة التي أعلنها محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب 23 لاعبًا هم: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل ومحمد عادل أمين في حراسة المرمي، إلى جانب عمر فايد، عبدالرحمن رشدان، عبدالرحمن جودة، أحمد رفاعي، إياد العسقلاني، مؤمن محمود، محمود بسيوني، رأفت خليل، خالد عوض، محمد حمدي، أحمد عبدالرحيم، ماجد هاني، طارق علاء، أحمد رشدي، عبداللطيف أبوقورة، عمر الساعي، يوسف حسن، أحمد نادر حواش، محمود أحمد مرسي وصلاح باشا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.

من جهته حرص اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة منتخب الشباب "مواليد 2003"، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة المنتخب، وملاعب التدريبات الخاصة بالفريق.

وعقد اللواء مشهور اجتماعًا مع الجهاز الإداري لمنتخب الشباب فور الوصول للمملكة العربية السعودية صباح اليوم الاثنين، واطمأن على جميع ترتيبات الإقامة، وكذلك ملاعب التدريب والبرنامج الكامل للبعثة.