شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة البنك الأهلى وسموحة على المائدة الفنية لعلى ماهر فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر بفيديوها للمباريات السابقة لفريق البنك الأهلي، وآخرها المباراة الأخيرة أمام سموحة، والتى انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولة 25، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر والبنك الأهلي في الجولة 26 بالدوري العام.

وأغلق الجهاز الفني لفيوتشر صفحة مباراة الإسماعيلي استعداداً للقاء المقبل أمام البنك الأهلي، والمقرر إقامته السبت المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

فيوتشر تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي بالدوري العام، بعد الخسارة أمام الاسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة 25 وانتهت بفوز الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت الخسارة من الدراويش لتكون الثالثة لفيوتشر بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الهزيمة من الأهلي برباعية نظيفة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 37 هدفا واستقبلت شباكهم 27.