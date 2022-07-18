شكرا لقرائتكم خبر عن دعاية فى صالة حسن مصطفى عن تنظم مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صالة حسن مصطفى دعاية عن إسناد تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال فى نسختها رقم 26 والتى تقام فى يناير 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وقام محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد مؤخرا بتوقيع عقد استضافة بطولتى 2022,2024 فى مواسم قرعة البطولة المقامة حاليا. وأكد الاتحاد الأفريقي أن مصر فازت بتنظيم البطولة التى تقام فى يناير 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وكانت مصر قد نظمت بطولة الأمم الأفريقية رقم 25 بصالتي حسن مصطفى وصالة أكتوبر الدولية والتى تختتم اليوم بلقاء مصر والرأس الأخضر فى النهائي. وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا 2020 فى تونس وتأهلت لأولمبياد طوكيو لتحقيق المركز الرابع كأول منتخب عربي وأفريقي.

الدعايا للبطولة



صالة حسن مصطفى