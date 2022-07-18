شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: أغلقنا صفحة البنك الأهلى ونخوض مباراة الزمالك للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، عن حزنه الشديد بعد خسارة مباراة البنك الأهلى التى أقيمت بالأمس، مؤكدا أن اللاعبين كانوا فى حالة سيئة للغاية وتأثر الفريق بالغيابات العديدة، وأهمها الهانى سليمان وعبد الكبير الوادى وأحمد حمص وخالد عبد الفتاح وحمدى علاء.

وأضاف بسيونى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "أغلقنا الصفحة وسنعالج الأخطاء التى ظهرت أمامنا وسنبدأ من الغد فى الاستعداد لمباراة الزمالك، والتى ستكون من أصعب المواجهات هذا الموسم، نظرا للمنافسة على التربع على عرش الدورى المصرى"، مشددا، "سنلعب للفوز، وفريق سموحة يمتلك شخصية قوية واللاعبين لديهم القدرة على العودة والمباريات الكبيره لها طابع خاص" .

وأوضح المدير الفنى لسموحة أن عودة الإيقافات والمصابين ستكون كلمة السر فى الأداء القوى أمام الزمالك فى الجولة الـ26 للدورى المقرر إقامتها الأحد المقبل.

فى سياق آخر، أعلن عبد الحميد بسيونى توقيع عقوبة مالية على لاعبى لسوء الأداء عقب خسارة الفريق على أرضه بهدف نظيف أمام البنك الأهلى.

ورفع بسيونى القرار لاتخاذ المبلغ المناسب وبالفعل قام وليد عرفات رئيس مجلس الإدارة، باعتماد العقوبة وتوقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كل لاعب شارك فى المباراة.