شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن تجديد الثقة فى محمد عودة بعد الهزيمة من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، تجديد الثقة فى محمد عودة المدير الفني للفريق وكامل الجهاز الفني، وذلك بعد الخسارة من سيراميكا بالجولة 25 بهدف نظيف.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، كل ما يتم تداوله عن نيتنا تغيير الجهاز الفني غير صحيح، نثق تماماً فى عودة وندعم جميع اللاعبين ومرينا بمواقف صعبة من قبل وسياستنا واحدة وهى دعم الجهاز الفني واللاعبين.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 في المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد الخسارة أمام سيراميكا، ويتبقى لذئاب الجبل 10 مباريات بالمسابقة المحلية، في حال الفوز بها جميعاً يصل للنقطة 50، إلا أن هذه النقطة غير كفاية لذئاب الجبل للبقاء في الدوري العام.

ويحتاج المقاولون العرب لتعثر واحد من ثلاثة فرق تسبقه فى الجدول وهى غزل المحلة والجونة والإسماعيلي فى مباراتين على الأقل ليضمن البقاء في الدوري مع فوزه بجميع المباريات المتبقية.

ففى حال فوز أى فريق من الفرق الثلاثة التى تعلو المقاولون فى ترتيب الدوري بمبارياته المتبقية سيرتفع رصيده إلى 53 نقطة، ما يعنى هبوط المقاولون مع المقاصة وإيسترن كومباني إلى القسم الثاني.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.