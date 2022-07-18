شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتألق بالبطولة الأفريقية للسامبو وتحصد 5 ميداليات فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت البعثة المصرية للسامبو رحلة التألق خلال منافسات اليوم الثاني للبطولة الأفريقية للسامبو السادسة عشرة المقامة فى مدينة ياوندي بالكاميرون حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 15 دولة أفريقية، وذلك بعد ارتفاع المحصلة حتى الآن إلى 10 ميداليات متنوعة.

وحصد المنتخب الوطني للسامبو على 5 ميداليات متنوعة فى اليوم الثاني للمنافسات، بواقع ذهبية و4 برونزيات، وفاز البطل خالد فزاع بالميدالية الذهبية الثانيه لمصر خلال منافسات البطولة، وكان نصيب الميداليات البرونزية لكل من أحمد عبدالباسط مع تأكيدات البعثة المصرية بمعاناته من تحيز تحكيمي أمام لاعب الكاميرون كما حصد البطل محمد علي جبر بالمركز الثالث أفريقيا بعد مباراة شهدت اتهامات أيضا بوجود تحيز تحكيمي للاعب الكاميرون.

وفاز أيضا البطل محمود عصام عقل بالمركز الثالث إفريقيا للسامبوا بالكاميرون كما فازت البطلة مريم بالميدالية البرونزية عندما خسرت من لاعبة الجزائر.

وفي منافسات اليوم الأول حصد المنتخب أيضا 5 ميداليات متنوعة وجاءت الميداليات بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية و3 ميداليات برونزية، وكانت الميدالية الذهبية من نصيب البطلة سماح عبداللطيف بعد الفوز على لاعبة الكاميرون في وزن 72 كم، كما حصد البطل المصري خالد الونش الميدالية الفضية في وزن 98 كم بعد الخسارة أمام بطل الكاميرون المخضرم ساديو بطل إفريقيا لعشرة سنوات.

كما حصد البطل سيف محسن لاعب المنتخب الوطني للسامبو على المركز الثالث إفريقيا والميدالية البرونزية بعد الفوز على لاعب المغرب ضمن منافسات سامبوا كومباكت في وزن 64 كم، وحصد أيضا البطل عبدالرحمن الدمراني على الميدالية البرونزية بعد الفوز على لاعب بوركينا فاسو ضمن مباريات الترضية في منافسات السامبوا سبورتيف في وزن 71 كم، وفاز البطل محمد إبراهيم الشهير بشمس بالميدالية البرونزية بعد خروجه من دور قبل النهائي أمام لاعب النيجر في مباراة تحكيميه ظالمه للبطل المصري ضمن منافسات السامبوا سبورتيف في وزن 88 كم.

وتشارك مصر في البطولة بعشرة لاعبين ولاعبات يتنافسون لحصد المراكز الأولى ولقب البطولة الإفريقية التي يشارك فيها الكاميرون - المغرب - الجزائر - بوركينا فاسوا -النيجر - كونغو برزافيل - مالي - جيبوتي - انجولا -نيجيريا- بنين - أفريقيا الوسطى - غينيا الاستوائية - توجو - ومصر.

ويترأس البعثة محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثه الحكم الدولي كابتن زينب مأمون، ويقود البعثه من المدربين كابتن نبيل النجدي للسامبوا كومباكت، وكابتن تامر حسين للسامبوا سبورتيف.

وضمت قائمة اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة الإفريقية للسامبو السادسة عشر في منافسات سامبوا كومباكت كلا من : خالد الونش في وزن 98 كم، خالد فزاع في وزن +98 كم، سيف محسن 64 كم، محمود عقل وزن 88 كم، وفي منافسات السامبوا سبورتيف يشارك كل من عبدالرحمن الدمراني في وزن 71 كم، أحمد عبدالباسط وزن 79 كم، محمد إبراهيم الشهير بشمس وزن 88 كم، محمد علي جبر وزن 98 كم، فيما ضمت قائمة الفتيات كل من مريم الخطيب في وزن 65 كم، وسماح عبد اللطيف وزن 72 كم.