شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لا توجد إصابات كورونا.. ونجرى مسحة للاطمئنان على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر فى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى وجود حالات كورونا فى صفوف الفريق، مؤكداً أن الفريق سيخضع غداًَ لمسحة طبية للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ليس لدينا حالات كورونا فى الفريق، ولا حتى اشتباه، كل ما فى الأمر أن محمود عبد الرحمن محلل الأداء أصيب بنزلة برد قبل مواجهة فيوتشر، وقرر الجهاز الطبى إجراء مسحة طبية غداً الثلاثاء للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى فى ظل توالى المباريات".

وأضاف المصدر، "المسحة الطبية إجراء طبيعى من أجل الاطمئنان فقطن واللاعبون اليوم فى إجازة وسنعاود التدريبات غداً بشكل طبيعى استعداداً لمواجهة بيراميدز".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز فى 24 يوليو الجارى على ملعبه بالإسماعيلية، ويسعي لمواصلة مسيرة انتصاراته الأخيرة للابتعاد عن منطقة لا تليق باسم القلعة الصفراء التى تعد القطب الثالث للكرة المصرية.

وحقق الإسماعيلى فوزاً بهدف دون رد على سموحة في الجولة الـ 24 للمسابقة ثم حقق الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى الجولة 25 للدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 27.