شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة محافظ بورسعيد مع كامل أبو على لتولى رئاسة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري السابق، عن توليه رئاسة النادى البورسعيدى خلال الفترة المقبلة، بعد جلسة جمعته بمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بأحد فنادق بورسعيد.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، "اللواء عادل الغضبان اجتمع اليوم مع كامل أبو علي، بعد عودته من هولندا، واتفقا على عودته لرئاسة النادى، ولم يكن ممكنا لكامل أبو على أن يتجاهل رغبة جماهير النادى بعودته لرئاسة المصرى".

وأضاف المصدر أن الاتفاق كان على عودة أبو على لرئاسة النادى، ومازال لم يحدد فريق العمل الذى سيختاره".

وأعلنت اللجنة السباعية المكلفة بتسيير أعمال النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي بداية من السبت الماضي وحتى يوم الجمعة المقبلة، على أن تعقد الجمعية العمومية للنادي وتقام الانتخابات يوم 29 أغسطس المقبل.

ويأتي قرار اللجنة السباعية بفتح باب الترشح في الوقت الذي يعاني فيه النادي المصري العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب الوداد المغربي السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادي الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعاني المصري من أزمة أخرى بعد تقدم التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائي.

يذكر أن النادي المصري نجح تحت قيادة حسام حسن في التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري بعد الفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف، كما نجح الجهاز الفني للمصري في قيادة الفريق بعيداً عن صراع الهبوط، بعد تراجع النتائج بتلقي 8 هزائم متتالية بالدوري تحت القيادة الفنية السابقة لمعين الشعباني