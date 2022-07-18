شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى للمنتخبات المشاركة فى كأس العرب للشباب صباح الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المنظمة لكأس العرب للشباب تحت 20 عامًا اجتماعًا تنسيقيًا لممثلي جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة صباح غد الثلاثاء. ويشارك فى البطولة 18 منتخبًا عربيًا، هم السعودية، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، الإمارات، العراق، عمان، البحرين، الأردن، لبنان، فلسطين، موريتانيا، ليبيا، السودان، اليمن، جيبوتي والصومال.

وأوقعت قرعة كأس العرب للشباب المنتخب المصري فى المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبي عمان والصومال، ويفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة نظيره العمانى، مساء الخميس المقبل.

واختار الاتحاد العربي لكرة القدم إسمين مصريين ضمن قائمة الحكام المكلفة بإدارة مباريات كأس العرب للشباب، هما حكم الساحة محمد معروف والحكم المساعد سامي هلهل.