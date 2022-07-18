شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها جس نبض عبد الله السعيد من جانب الزمالك، ومواجهة منتنخب مصر مع تونس فىنهائى بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.
فيتوريا يطلب تقريرا مفصلا عن منتخب مصر آخر 3 سنوات
طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الحصول على تقارير عن اللاعبين الدوليين فى آخر 3 سنوات، والحصول على مباريات الفراعنة في السنوات الثلاث لمشاهدتها.
وحدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، غدا الثلاثاء موعداً مبدئياً لوصوله القاهرة لتولى مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.
سواريز يعتمد على ثنائية السولية وحمدى فى "وسط" الأهلى أمام الزمالك
يواصل ثنائى خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية المشاركة بالتشكيل الأساسي للأهلي خلال مباراة الزمالك المرتقبة الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر.
كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لم يستقر على تجميد مستحقات لاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.