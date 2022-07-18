7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها جس نبض عبد الله السعيد من جانب الزمالك، ومواجهة منتنخب مصر مع تونس فىنهائى بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.

فيتوريا يطلب تقريرا مفصلا عن منتخب مصر آخر 3 سنوات

طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الحصول على تقارير عن اللاعبين الدوليين فى آخر 3 سنوات، والحصول على مباريات الفراعنة في السنوات الثلاث لمشاهدتها.

وحدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، غدا الثلاثاء موعداً مبدئياً لوصوله القاهرة لتولى مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.