شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثنائية إمام عاشور وروقا فى وسط ملعب الزمالك أمام الأهلى بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود ثنائية إمام عاشور ومحمد أشرف روقا فى وسط ملعب الزمالك خلال مواجهة الأهلي فى نهائي كأس مصر، والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل، وذلك بعدما تماثل "روقا" للشفاء وأصبح جاهزًا للمشاركة.

واطمأن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على جاهزية أشرف روقا، بعدما تعرض لجرح قطعي فى الرأس، وغاب عن مواجهة الزمالك وغزل المحلة التي أقيمت مساء السبت، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 0 بسبب تعرضه لإصابة بجرح قطعى فى الرأس خلال مواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

ويعتمد جوسفالدو فيريرا على إمام عاشور وأشرف روقا في وسط الملعب منذ خروج طارق حامد من الحسابات، وسفره لألمانيا لخوض بعض الفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى، أوصي بضرورة استمرار محمد أشرف روقا خلال الموسم الكروى المقبل، وطلب فيريرا من مسئولى نادى الزمالك التحرك فى ملف تجديد تعاقد روقا، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب بالاستمرار وسط الكتيبة البيضاء، وأنه أصبح من اللاعبيين الأساسيين بالفريق.

وتدرس إدارة نادى الزمالك تجديد تعاقد محمد أشرف روقا لمدة موسمين مقبلين، لاسيما أن روقا نجح فى إثبات أحقيته فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء بعد الأداء المميز الذى يقدمه فى الفترة الحالية.