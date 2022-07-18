شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحضر مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى كأس مصر باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، نهائي كأس مصر "2020/2021" بين الأهلي والزمالك، حيث يتواجد فى مقصورة استاد القاهرة الدولي، لمشاهدة المواجهة التى تنطلق فى التاسعة مساء الخميس المقبل.

ويصل فيتوريا غدًا، الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأتم الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده رسميًا مع فيتوريا، لقيادة المنتخب المصري خلفًا للمدير الفني السابق إيهاب جلال، ويمتد التعاقد لأربع سنوات مقبلة.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الحصول على تقارير عن اللاعبين الدوليين فى آخر 3 سنوات، والحصول على مباريات الفراعنة فى السنوات الثلاث لمشاهدتها.