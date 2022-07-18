شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة المرتقبة لكامل أبو على فى انتخابات المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من كامل أبو علي، رجل الأعمال البورسعيدي، عن القائمة المرتقبة لأبو علي فى انتخابات المصرى، وقال المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن قائمة أبو علي ستضم عدة أسماء بارزة وهى: محمد أبو العزايم، ياسر سالم، ياسر يحيى، حسين أبو قمر ورجب عبد القادر.

ومن المقرر أن يتقدم كامل أبو على لانتخابات النادى المصرى بعد الاتفاق على قائمته بشكل نهائي.

وكشف مصدر مقرب من كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري السابق، عن توليه رئاسة النادى البورسعيدى خلال الفترة المقبلة، بعد جلسة جمعته بمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بأحد فنادق بورسعيد.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، "اللواء عادل الغضبان اجتمع اليوم مع كامل أبو علي، بعد عودته من هولندا، واتفقا على عودته لرئاسة النادى، ولم يكن ممكنا لكامل أبو على أن يتجاهل رغبة جماهير النادى بعودته لرئاسة المصرى".

وأضاف المصدر أن الاتفاق كان على عودة أبو على لرئاسة النادى، ومازال لم يحدد فريق العمل الذى سيختاره".

وأعلنت اللجنة السباعية المكلفة بتسيير أعمال النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي بداية من السبت الماضي وحتى يوم الجمعة المقبلة، على أن تعقد الجمعية العمومية للنادي وتقام الانتخابات يوم 29 أغسطس المقبل.