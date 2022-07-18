شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بالسعودية مساءً استعدادًا لمواجهة عمان بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" مرانه الأول بالمملكة العربية السعودية فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة نظيره العماني مساء الخميس المقبل، على ملعب نادى ضمك فى أولى مواجهاته بكأس العرب.

وتضم المجموعة الرابعة بكأس العرب للشباب منتخبى مصر وعمان، إلى جانب المنتخب الصومالي، وتنطلق منافسات البطولة بعد غد، الأربعاء، وتستمر حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم، الاثنين، برئاسة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وضمت القائمة التي أعلنها محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب 23 لاعبًا هم: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل ومحمد عادل أمين في حراسة المرمي، إلى جانب عمر فايد، عبدالرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، أحمد رفاعي، إياد العسقلاني، مؤمن محمود، محمود بسيوني، رأفت خليل، خالد عوض، محمد حمدي، أحمد عبدالرحيم، ماجد هاني، طارق علاء، أحمد رشدي، عبداللطيف أبوقورة، عمر الساعي، يوسف حسن، أحمد نادر حواش، محمود أحمد مرسي وصلاح باشا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.