شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يعتمد على ثنائية السولية وحمدى فى "وسط" الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ثنائى خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية المشاركة بالتشكيل الأساسي للأهلي خلال مباراة الزمالك المرتقبة الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر.

ويتجه البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لمواصلة الاعتماد على السولية وحمدي فتحي بالتشكيل الأساسى للفريق بسبب تفاهم الثنائى ومشاركته سوياً خلال الفترة الماضية، بجانب الإصابة العضلية للمالي آليو ديانج لاعب الفريق والتى لم يتحدد موثقفه النهائية.

ومن المقرر أن يخضع ديانج لفحص طبي قبل مران الأهلي اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ثم التواجد مع الأحمر في المباراة المرتقبة.

ويبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للزمالك على أن يدخل معسكراً مغلقاً غداً لفرض مزيد من التركيز بين اللاعبين، خاصة أن الجهاز الفني يرغب فى إبعاد الفريق عن الضغوطات الأخيرة بعد الخسارة من بيراميدز بثائية نظيفة السبت الماضي في الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.