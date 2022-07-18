كيف يستعد الأهلي والزمالك لمباراة نهائى كأس مصر؟

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز من أجل التفكير فى مباراة نهائي كأس مصر المصيرية أمام الغريم التقليدى الزمالك.

وعلى نفس الوتيرة، طوى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت السبت باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، للاستعداد للقمة المرتقبة أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر، ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات المارد الأحمر والفارس الأبيض لمباراة القمة..

س: ما أسباب الغضب الجماهيرى من أداء الأهلى؟

ج: شهدت آخر 12 مباراة، بالتحديد للنادي الأهلي في الدوري العام، تعثرات عديدة أدت إلى فقدان المارد الأحمر 19 نقطة، تحت 3 قيادات فنية مختلفة، سواء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أو سامى قمصان الذى تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل موسيماني، أو البرتغالي ريكاردو سواريز، كانت كفيلة بحسم صراع لقب الدوري العام لصالح الفريق الأحمر.

س: متى تقام مباراة الأهلى والزمالك؟

ج: يواجه فريق الاهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى الكأس؟

ج: حصل اللاعبون على راحة أمس الأحد من التدريبات بعد الهزيمة من بيراميدز بالدوري، ليخوض الفريق مرانه فى الخامسة عصر اليوم، الاثنين، باستاد التتش، على أن يدخل الأهلى معسكراً مغلقاً للقمة بداية من غد الثلاثاء لفرض السرية على التدريبات.

س: هل يجرى سواريز تعديلات على تشكيل الأهلى فى القمة؟

ج: يفكر سواريز فى إجراء تعديل على شقين، الأول تغيير بعض الأسماء التى لم تؤد بشكل جيد مثل كريم فؤاد وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف، مع الاعتماد على مجموعة من اللاعبين البدلاء مثل زياد طارق وياسر إبراهيم ورامي ربيعة أو محمد هاني، حال تأكد جاهزيته الطبية للمشاركة فى نهائي الكأس، أما الشق الثاني فهو تعديل خطة اللعب بما يتناسب مع الأسماء المتاحة للمشاركة فى قمة الزمالك.

س: كيف يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى؟

ج: يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، دخول معسكر مغلق مبكر قبل مواجهة الأهلي بنهائى كأس مصر المحدد لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي لفرض حالة من التركيز على اللاعبين.

ويدرس فيريرا الأمر مع أفراد جهازه المعاون لاتخاذ القرار المناسب، وتحديد إذا كان سيدخل معسكر الإعداد المغلق قبل المباراة بـ48 ساعة أم سيكون معسكرا طبيعيا يبدأ بعد آخر مران للفريق على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

س: ماذا طلب فيريرا من نجوم الزمالك فى مباراة الأهلى؟

ج: طلب فيريرا من لاعبي الزمالك ضرورة العمل على إسعاد الجماهير، خاصة أن تلك المباراة سيكون لها عامل نفسى كبير سيساعد الزمالك على تحقيق لقب الدورى، لافتًا إلى أن هزيمة الأهلي، وإن كانت فى الكأس، ستساهم فى هبوط الروح المعنوية لدى لاعبي المار الأحمر مع ارتفاعها للاعبى الزمالك، ويجعل سلسلة الانتصارات مستمرة حتي نهاية البطولة.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.