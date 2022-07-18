شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يحتل المركز الثانى فى البطولة الأفريقية برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب التايكوندو المركز الثانى فى الترتيب العام للدول المشاركة فى البطولة الأفريقية التى أقيمت برواندا، وحصد خلالها المنتخب 13 ميدالية متنوعة.

الميداليات مقسمة إلى 3 ذهبيات، و5 فضيات و5 برونزيات، وحقق الذهبيات كل من سيف عيسى، وميسون إيهاب، و أحمد الراوى، على مستوى الفضيات شهد سامى، و أشرقت درويش، وآية شحاتة، وأحمد وائل بالاضافة إلى رامى عيسى.

وتحققت الميداليات البرونزية عن طريق إياد بركات، ومصطفى فرج، نادين محمود، مرام عزت، وحبيبة أحمد.

وكان منتخب مصر "البومزا" قد حقق المركز الأول فى المنافسات برصيد 10 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات و3 فضيات، بالإضافة إلى برونزية.

وحقق الذهبيات أحمد حسن "ذهبيتين"، محمد عبد التواب، عمرو نصر، وسعيد عبد الفتاح، وشهد عبد الفتاح ، وعلى مستوى الفضيات حققها نور الجندى ومحمد ثروت وعلى بدر، وتحققت البرونزية فى منافسات الزوجي عن طريق الثنائي نور الجندى وشهد عبد الفتاح.