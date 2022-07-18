شكرا لقرائتكم خبر عن الأبطال الستة فى دورة الألعاب العالمية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات دورة الألعاب العالمية التى تقام بأمريكا، وحصدت خلالها البعثة المصرية المركز الأول عربيا وأفريقيا، بعد حصد 6 ميداليات متنوعة، بينما احتلت مصر المركز الـ 22 عالميا.

الميداليات مقسمة إلى 3 ذهبيات، وفضيتين وبرونزية، وحقق الميداليات الأبطال الستة كل من عبد الله ممدوح ويوسف بدوى أبطال الكاراتيه، وعبد الرحمن الصيفى بطل السومو، بينما حققت الفضيات أحلام حمدى بطلة الكاراتيه، وعبد الرحمن شاهين لاعب السنوكر، فيما حقق طه طارق لاعب الكاراتيه الميدالية البرونزية.

وسبق للثنائى عبد الله ممدوح وأحلام يوسف تحقيق فضيتى دورة ألعاب البحر المتوسط، التى اقيمت بالجزائر مؤخرا، كذلك يوسف بدوى الذى حقق ذهبية بالجزائر، وفيما يخص عبد الرحمن الصيفى بطل السومو فجاءت الميدالية التى حققها كأول ميدالية تاريخية فى اللعبة خلال دورات العالم.

من ناحية أخرى، احتل زوجي منتخب مصر لجمباز الايروبيك نورا الحناوى وباسل الزامك المركز السابع في الترتيب العام للمنتخبات التي شاركت في دورة الألعاب العالمية.