شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا بطل العروض القوية مع أحمد سامى فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية لأحمد سمي، عروضاً كروية مميزة الفترة الأخيرة، بعدما نجح فى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بالمسابقة المحلية على حساب المقاولون العرب بهدف نظيف فى الجولة 25 من الدوري.

وكان فريق سيراميكا قد حقق فوزاً مثيراً على الاتحاد السكندري في الجولة 24 من الدوري العام، وذلك بخماسية نظيفة، ليلحق بزعيم الثغر هزيمة ثقيلة.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة بعدما خاض 25 مباراة بالدوري، حيث فاز سيراميكا في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.

ويستعد سيراميكا لمواجهة النادي المصري في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وإجمالاً قاد أحمد سامي فريق سيراميكا في 7 مباريات منذ توليه الإدارة الفنية للفريق في 4 مايو الماضي، حصد خلالها 3 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، ليحصد 11 نقطة.

وأنهى سيراميكا مواجهاته القوية في الدوري بعد الخسارة في الدور الثاني أمام الزمالك بنتيجة 3/2، وكذلك أمام بيراميدز بنتيجة 2/1، ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا مع الأهلي يوم 29 أو 30 أغسطس المقبل.