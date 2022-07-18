شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يلمح لاكتمال تعافيه من إصابة الصليبي بفيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح أكرم توفيق، ظهير أيمن النادي لأهلي، إلى تعافيه بشكل كامل من إصابة القطع في الرباط الصليبي التى تعرض لها فى يناير الماضي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ونشر أكرم توفيق صوراً وفيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مصحوبة بتعليق حول تعافيه من الإصابة مرتبطاً بنسبة مئوية حتى وصلت إلى مائة بالمائة.

وعاد أكرم توفيق نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر إلى القاهرة، الجمعة الماضية، قادماً من قطر بعدما خضع لفحص طبى بمعرفة الفريق الطبى الذى أشرف على برنامج تأهيله من جراحة الرباط الصليبى الذى عانى منها منذ يناير الماضى.

ويعود أكرم توفيق للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب مباراة الزمالك المقرر لها 21 يوليو الجاري فى نهائي كأس مصر.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.