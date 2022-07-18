شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف عودة كامل أبو على لرئاسة المصرى بعد جلسة مع محافظ بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عودة كامل أبو علي لرئاسة النادي المصري، وذلك بعد جلسة عقدها رجل الأعمال البورسعيدى مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وكتب شوبير، عبر حسابه على فيس بوك، "مفاجأة فى النادي المصرى.. كامل أبو على وافق علي العودة لرئاسة النادى وأبرز الأسماء المرشحة للانضمام للمجلس أبوالعزايم والحسيني أبوقمر".

وكشف رجب عبد القادر، مدير أعمال كامل أبو علي رجل الأعمال وعضو مجلس الإدارة السابق في النادي المصري والمتحدث الرسمي الأسبق للنادي البورسعيدي، عن تولي كامل أبو على رئاسة النادي المصري في الفترة المقبلة بعد جلسة جمعته بمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بأحد فنادق بورسعيد.